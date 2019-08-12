При демонтаже единственной дороги под Череповцом выяснилось, что она "частная"

СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-12T17:23:37+03:00

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После разрушения дороги жители страдают без проезда к нескольким деревням в Череповецком районе. Региональное отделение Общероссийского народного фронта сообщило, что дорога находится в частных руках ООО «ТехСтрой». Почти три километра дороги ликвидировали. По Градостроительному кодексу РФ демонтировать можно только с согласия администрации за 7 дней до сноса, чего не было сделано в данном случае.

Сейчас от компании требуют вернуть дорогу в первоначальное состояние. Ведется расследование. Проверяется законность передачи дороги в частные руки.

ИСТОЧНИК KP.RU