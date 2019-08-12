Вологжанин угодил сразу под два автомобиля
Страшное ДТП случилось в Вологде на улице Можайского
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ДТП произошло в минувшую субботу в областном центре на улице Можайского. Двадцатилетний парень решил перебежать дорогу в неположенном месте, игнорируя пешеходный переход. Его сбил ВАЗ-2115. От удара его тело отбросило на встречку - там молодого человека моментально сбила другая машина ВАЗ-2104. С многочисленными травмами его госпитализировали медики. Больше пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU