2019-08-12T17:17:23+03:00
Происшествия

Вологжанин угодил сразу под два автомобиля

Страшное ДТП случилось в Вологде на улице Можайского
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ДТП произошло в минувшую субботу в областном центре на улице Можайского. Двадцатилетний парень решил перебежать дорогу в неположенном месте, игнорируя пешеходный переход. Его сбил ВАЗ-2115. От удара его тело отбросило на встречку - там молодого человека моментально сбила другая машина ВАЗ-2104. С многочисленными травмами его госпитализировали медики. Больше пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Почта России" назвала самые читающие районы области
Девушки с молодыми людьми нахулиганили в череповецком клубе
Череповецкие вандалы искорежили новую детскую площадку
При демонтаже единственной дороги под Череповцом выяснилось, что она "частная"
Новую схему мошенничества отработали на череповчанах-родителях
Трасса А-114 между Вологдой и Череповцом станет четырехполосной
В Череповце отключают горячую воду 269 домам, 5 школам и 18 детским садам
В Череповце в ДТП серьезно пострадала женщина
В Череповце сгорели "Мерседес" и "Волга"
Вынесен приговор череповчанину, задушившего подругу в Шексне
Мошенник, собравший с граждан более 200 миллионов рублей, предстанет перед судом
Татьяна Карамышева возвращается в "Чевакату"
В Вологодской области появится музей Героя Советского Союза Евгения Преображенского
Трагедия в Вологодской области: шестеро человек погибли на пожаре
Спасатели 6 часов вытаскивали рыбаков из Рыбинского водохранилища
Владельца небезопасного батута с площади Металлургов наказали
Змея напугала череповчан
Вологжанин побил более чем в два раза рекорд России по отжиманиям
Известная вологжанка умерла в клинике на Сицилии
Житель Бабаевского района пытался получить права по поддельной медсправке
Череповчанин, лишившись собаки, изрезал лицо прохожему
В Череповце из-за которкого замыкания сгорела квартира