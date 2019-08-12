2019-08-12T17:12:01+03:00
Происшествия

Новую схему мошенничества отработали на череповчанах-родителях

Случаи дистанционного мошенничества выявили в Череповце
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов бьют тревогу: волна обманутых родителей захлестнула полицию. На территории Череповца выявили новые случаи мошенничества через интернет. Мошенники выбрали своей целью родителей, которые хотят записать детей на кружки.

Хотя такие учреждения и являются платными, но деньги обманутых уходили преступникам, а не по назначению. Родители, уточняя информацию о ценах на секции в интернете (соцсетях или форумах), переводили оплату мошенникам, которые представлялись сотрудниками образовательных учреждений, хотя таковыми не являлись. Кружки же могли действительно существовать. Такую схему проворачивают не только на семейных людях, а даже на тех, кто сам хочет поучаствовать в мероприятиях и переводит сомнительным личностям деньги в интернете без подтверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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