Трасса А-114 между Вологдой и Череповцом станет четырехполосной

СЕГОДНЯ 17:03 2019-08-12T17:03:13+03:00

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Федеральная трасса А-114 станет 4-х полосной между Вологдой и Череповцом. Олег Кувшинников встретился в президентом и подтвердил соглашение. Ежедневный поток данного участка составляет 40 000 авто. По трассе передвигается транзитный транспорт, она объединяет крупнейшие города области. На выезде из областного центра и на подъезде к городу металлургов раширение уже сделано. В следующем году планируется завершить работы у Шексны. Потом будет расширен участок от Лексово до поворота на Стризнево, от Шексны до аэропорта Череповца. Оставшийся 44-километровый участок завершат в 2022-2028 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU