В Череповце отключают горячую воду 269 домам, 5 школам и 18 детским садам

СЕГОДНЯ 16:57 2019-08-12T16:57:40+03:00

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С 12 по 21 августа в городе металлургов произойдет масштабное отключение горячей воды по причине реконструкции магистрального трубопровода по улице Ленина. Газпром теплоэнерго Вологда сообщает, что отключат здания в области Бардина-Сталеваров. Без горячего удовольствия будут сидеть 269 жилых домов, 5 школ и 18 детсадиков.

Подключать начнут в 10 вечера 20 августа, но возможно завершение ремонта досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU