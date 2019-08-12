В Череповце отключают горячую воду 269 домам, 5 школам и 18 детским садам
Десять дней жители будут обходиться без коммунальных благ
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С 12 по 21 августа в городе металлургов произойдет масштабное отключение горячей воды по причине реконструкции магистрального трубопровода по улице Ленина. Газпром теплоэнерго Вологда сообщает, что отключат здания в области Бардина-Сталеваров. Без горячего удовольствия будут сидеть 269 жилых домов, 5 школ и 18 детсадиков.
Подключать начнут в 10 вечера 20 августа, но возможно завершение ремонта досрочно.
ИСТОЧНИК KP.RU