В Череповце в ДТП серьезно пострадала женщина
В районе Заречье в городе металлургов под мостом столкнулись машины
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ДТП произошло сегодня на улице Боршодской в Череповце. ГИБДД сообщило, что авария случилась около часа дня на перекрестке с улицей Архангельской. 36-летний мужчина, управляющий ВАЗ-2115 поворачивая налево не пропустил "Мицубиси", шедшей по главной дороге. Пассажирка отечественного авто серьезно пострадала: женщине 1979 г.р диагностировали закрытую травму грудной клетки, множественные ушибы, тупую травму живота. Больше пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU