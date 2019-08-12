В Череповце сгорели "Мерседес" и "Волга"

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-12T13:29:04+03:00

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ЧП случилось в Заягорбском районе Череповца 11 августа в 23:38.

Там загорелся автомобиль «Мерседес», который был припаркован на перекрестке улиц Биржевой и Ветка Чола.

Через 17 минут после звонка в пожарную службу возгорание было потушено.

Никто не пострадал, но автомобиль был уничтожен огнем - сгорели внутренняя отделка, лакокрасочное покрытие и колеса «Мерседеса».

Рядом стоял автомобиль "Волга", от высокой температуры у него повреждены бампер и капот. Ущерб от пожара устанавливается.

По сообщению пресс-службы МЧС, причина ЧП - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU