В Череповце сгорели "Мерседес" и "Волга"
Фото Максим Данильчук. ( vk.com, ДТП Череповца )
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ЧП случилось в Заягорбском районе Череповца 11 августа в 23:38.
Там загорелся автомобиль «Мерседес», который был припаркован на перекрестке улиц Биржевой и Ветка Чола.
Через 17 минут после звонка в пожарную службу возгорание было потушено.
Никто не пострадал, но автомобиль был уничтожен огнем - сгорели внутренняя отделка, лакокрасочное покрытие и колеса «Мерседеса».
Рядом стоял автомобиль "Волга", от высокой температуры у него повреждены бампер и капот. Ущерб от пожара устанавливается.
По сообщению пресс-службы МЧС, причина ЧП - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
ИСТОЧНИК KP.RU