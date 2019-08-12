Вынесен приговор череповчанину, задушившего подругу в Шексне

СЕГОДНЯ 12:49 2019-08-12T13:01:16+03:00

Он отправится на 9 лет в колонию строгого режима

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В Шексну к знакомой наведывался мужчина из Череповца. В один из приездов он ее убил.

На днях он предстал перед судом.

32-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, что в один из дней 9-10 октября 2018 года житель Череповца гостил у знакомой в поселке Шексне. В ходе застолья ними произошла ссора и мужчина задушил 57- летнюю женщину веревкой. После чего обвиняемый затащил тело потерпевшей на балкон и скрылся.

Однако в кратчайший срок подозреваемый был задержан и арестован.

Суд вынес приговор: 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU