Вынесен приговор череповчанину, задушившего подругу в Шексне
В Шексну к знакомой наведывался мужчина из Череповца. В один из приездов он ее убил.
На днях он предстал перед судом.
32-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что в один из дней 9-10 октября 2018 года житель Череповца гостил у знакомой в поселке Шексне. В ходе застолья ними произошла ссора и мужчина задушил 57- летнюю женщину веревкой. После чего обвиняемый затащил тело потерпевшей на балкон и скрылся.
Однако в кратчайший срок подозреваемый был задержан и арестован.
Суд вынес приговор: 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU