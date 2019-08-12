Мошенник, собравший с граждан более 200 миллионов рублей, предстанет перед судом

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-12T12:41:05+03:00

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В Вологодской области перед судом предстанет организатор финансовой пирамиды. Его обвиняют в мошенничестве. Расследование уголовного дела по обвинению руководителя финансовой организации в мошенничестве в особо крупном размере закончено. Мужчина привлекал денежные средства под видом инвестирования в различные биржевые активы.

Он оформлял вклады в виде займов, по условиям которых директор фирмы был обязан ежемесячно выплачивать от 6 до 8 %.

Однако он не смог выполнить взятые на себя обязательства и потому скрылся.

Всего пострадало 382 человека, они отдали мошеннику более 200 миллионов рублей.

Местонахождение мужчины было установлено, он был задержан и помещен под домашний арест.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Великоустюгский районный суд Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU