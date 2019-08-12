Татьяна Карамышева возвращается в "Чевакату"
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Татьяна Карамышева возращается в "Чевакату". В четверг о своем уходе с поста главного тренера "Чевакаты" заявил Владимир Крашенин, который пробыл на этом посту два сезона.
Напомним, в прошлом году вологодские баскетболистки стали чемпионами второго дивизиона Суперлиги.
А сейчас появилось сообщение о том, что одна из основательниц клуба возвращается на роль тренера. Татьяна Карамышева – заслуженный тренер России.
Напомним, в 1995 году Татьяна Карамышева и Валентина Черепавнова создали баскетбольный клуб «Политехник», который переименовался в честь основательниц в «Чевакату».
ИСТОЧНИК KP.RU