2019-08-12T12:29:09+03:00
Общество

Татьяна Карамышева возвращается в "Чевакату"

Иван Чухнин
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Татьяна Карамышева возращается в "Чевакату". В четверг о своем уходе с поста главного тренера "Чевакаты" заявил Владимир Крашенин, который пробыл на этом посту два сезона.

Напомним, в прошлом году вологодские баскетболистки стали чемпионами второго дивизиона Суперлиги.

А сейчас появилось сообщение о том, что одна из основательниц клуба возвращается на роль тренера. Татьяна Карамышева – заслуженный тренер России.

Напомним, в 1995 году Татьяна Карамышева и Валентина Черепавнова создали баскетбольный клуб «Политехник», который переименовался в честь основательниц в «Чевакату».

ИСТОЧНИК KP.RU

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