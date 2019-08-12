В Вологодской области появится музей Героя Советского Союза Евгения Преображенского
В Вологодской области появится новый музей. Он откроется 13 августа на родине участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны, генерал-полковника авиации. Евгения Преображенского, в Кириллове.
Он создан при поддержке Российского военно-исторического общества и Кирилло-Белозерского музея-заповедника на государственные средства и частные пожертвования - частично профинансирован внуком Героя Владимиром Преображенским.
Мероприятие приурочено к юбилейным торжествам: 12 августа отмечается 110-летие со дня рождения Евгения Преображенского.
Музей расскажет о жизни вологданина. В экспозиции созданы уникальные документы и неизвестные фотографии.
Как заявляют создатели, техническое оснащение и художественные решения музея являются одними из самых современных.
Рядом со зданием Музея на ул. Преображенского, д.3 к 110-летию знаменитого летчика Российским военно-историческим обществом установлен бюст Евгения Преображенского.
По проекту Советника Председателя РВИО Ростислава Мединского его изготовил скульптор Денис Стритович.
Евгений Преображенский прославился еще в первые меясцы войны - он командовал специальной авиационной группой, которая бомбила Берлин 7-8 августа 1941 года.
Это был первый налёт советской авиации на столицу фашизма.
13 августа 1941 года он был удостоен высокого звания Герой Советского Союза.
А в августе 1945-го лично возглавил десант, который освободил Порт-Артур.
Кроме открытия музея в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 12 августа пройдет межрегиональная научная конференция, посвященная советской авиации, работе поискового движения Вологодской области, работе выдающегося советского авиаконструктора Сергея Ильюшина.
ИСТОЧНИК KP.RU