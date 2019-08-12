Трагедия в Вологодской области: шестеро человек погибли на пожаре
Трагедия разыгралась в минувшие выходные. Точное время пожара не называется.
Возгорание произошло в деревне Бурцево в Усть-Кубинском районе.
Как сообщает ГУ МЧС по ВО, сигнал поступил в 23:56. Там сгорел единственный в деревне дачный дрм, в котором находились люди.
Пожарные приехали на место в течение 15 минут. Тела трёх погибших обнаружили в час ночи.
Утром стало известно о четвёртом погибшем. Сейчас речь идет о шести погибших. Среди них находились две детей 13 лет.
Тревогу забила родственница одного из людей, находившегося в этом доме - она не смогла выйти с ним на связь. Тогда она обратилась в ОМВД, и оттуда пожарным поступил сигнал о том, что дом сгорел. Пожарные выехали на разбор завалов. Очевидцев пожара нет.
Информация будет дополняться.
ИСТОЧНИК KP.RU