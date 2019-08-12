Трагедия в Вологодской области: шестеро человек погибли на пожаре

СЕГОДНЯ 10:27 2019-08-12T10:40:15+03:00

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Трагедия разыгралась в минувшие выходные. Точное время пожара не называется.

Возгорание произошло в деревне Бурцево в Усть-Кубинском районе.

Как сообщает ГУ МЧС по ВО, сигнал поступил в 23:56. Там сгорел единственный в деревне дачный дрм, в котором находились люди.

Пожарные приехали на место в течение 15 минут. Тела трёх погибших обнаружили в час ночи.

Утром стало известно о четвёртом погибшем. Сейчас речь идет о шести погибших. Среди них находились две детей 13 лет.

Тревогу забила родственница одного из людей, находившегося в этом доме - она не смогла выйти с ним на связь. Тогда она обратилась в ОМВД, и оттуда пожарным поступил сигнал о том, что дом сгорел. Пожарные выехали на разбор завалов. Очевидцев пожара нет.

Информация будет дополняться.

ИСТОЧНИК KP.RU