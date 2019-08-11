Владельца небезопасного батута с площади Металлургов наказали

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-11T11:54:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Череповецкая прокуратура обнаружила нарушения техники безопасности в батутном аттракционе еще в прошлом году: не было ограждения, крепления не зафиксированы, отсутствовал балласт. Фирму оштрафовали на 60 000. Такое халатное отношение уже стоило здоровья нескольким детям: в Бурятии после небезопасного батута 4 ребенка оказались в реанимации.

Бизнесмен подал апелляцию, но безуспешно. В этом году он аттракцион на площади не выставлял - переехал на площадь Химиков в Заречье.

ИСТОЧНИК KP.RU