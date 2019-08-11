Владельца небезопасного батута с площади Металлургов наказали
В Череповце прокуратура обнаружила нарушения в предоставлении развлекательной услуги
Изменить размер текста:
Череповецкая прокуратура обнаружила нарушения техники безопасности в батутном аттракционе еще в прошлом году: не было ограждения, крепления не зафиксированы, отсутствовал балласт. Фирму оштрафовали на 60 000. Такое халатное отношение уже стоило здоровья нескольким детям: в Бурятии после небезопасного батута 4 ребенка оказались в реанимации.
Бизнесмен подал апелляцию, но безуспешно. В этом году он аттракцион на площади не выставлял - переехал на площадь Химиков в Заречье.
ИСТОЧНИК KP.RU