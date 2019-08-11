2019-08-11T11:54:39+03:00
Происшествия

Владельца небезопасного батута с площади Металлургов наказали

В Череповце прокуратура обнаружила нарушения в предоставлении развлекательной услуги
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Череповецкая прокуратура обнаружила нарушения техники безопасности в батутном аттракционе еще в прошлом году: не было ограждения, крепления не зафиксированы, отсутствовал балласт. Фирму оштрафовали на 60 000. Такое халатное отношение уже стоило здоровья нескольким детям: в Бурятии после небезопасного батута 4 ребенка оказались в реанимации.

Бизнесмен подал апелляцию, но безуспешно. В этом году он аттракцион на площади не выставлял - переехал на площадь Химиков в Заречье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Змея напугала череповчан
Вологжанин побил более чем в два раза рекорд России по отжиманиям
Известная вологжанка умерла в клинике на Сицилии
Житель Бабаевского района пытался получить права по поддельной медсправке
Череповчанин, лишившись собаки, изрезал лицо прохожему
В Череповце из-за которкого замыкания сгорела квартира
Найдены вандалы, устроившие пожар на чагодощенском мемориале
Отопление подключат раньше: Вологда усиленно готовится к зимнему сезону
На пепелище под Вологдой найден погибший
В Вологде на перекрестке столкнулись две легковушки и грузовик
В Вологде ребенок-инвалид остался без лекартства
Вологодский предприниматель не рассчитался с прорабом и поплатился
В Череповце и Вологде "Хор Турецкого" споет вместе с горожанами
Из-за лопнувшей рессоры груженый лесовоз вышел на встречку и перевернулся
Вологжане прыгали со второго этажа, спасаясь от огня
38-летний череповчанин заподозрен в насилии над 11-летней падчерицей
В Чагоде вандалы подожгли венки у стелы героям войны
В Череповце сотрудники автовокзала ищут свой талисман
Денис Поздняков покинул пост главного архитектора Чеореповца
Начинающая автоледи сбила собственого ребенка "Матизом"
В Грязовецком районе из-за короткого замыкания горел гараж
В Великом Устюге 18-летний юноша на ВАЗ сбил насмерть девушку
За продажу таблеток череповчанка получила судимость
Вологжанка пострадала из-за неисправной газовой плиты
На вологодской даче сосед избил пенсионера до смерти
В Череповце таксист сбил мотоциклиста у торгового центра