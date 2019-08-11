Вологжанин побил более чем в два раза рекорд России по отжиманиям
На фестивале ГТО на стадионе Динамо в Вологде спортсмен Михаил Суриков установил рекорд России по отжиманиям. Упражнение он выполнял широким хватом и с 10 килограммовым жилетом. За минуту ему удалось отжаться 155 раз, предыдущий рекорд России составлял всего 62 отжимания. Планируют подать заявку и в Книгу рекордов Гинесса.
На день города спортсмен разбил локтем 56 алюминиевых банок - достижение стало достойно реестра рекордов России. Михаил Суриков семикратный чемпион мира по боевым искусствам и первый в мире завоевавший наибольшее количество медалей в рамках одного чемпионата мира по смешанным единоборствам - достижение занесено в международную книгу рекордов.
ИСТОЧНИК KP.RU