2019-08-10T15:54:31+03:00
Происшествия

Известная вологжанка умерла в клинике на Сицилии

Она попала в ДТП на набережной
Иван Чухнин
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Фото cultinfo.ruФото cultinfo.ru
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Дина Бортник. заведующая музыкальной частью в Вологодском областном драматическом театре, была на отдыхе в Италии, где и произошло несчастье.

29 июля на набережной Тисандроса в Джардини-Наксосе на Сицилии она попала в ДТП.18-летний юноша на скутере наехал на женщину, она оказалась в больнице.

Ей была сделана операция, она была введена в кому. В Италию вылетел ее родственник, а 8 августа стало известно о ее смерти.

Ей исполнилось 60 лет.

Она училась в Детской музыкальной школе №1 Вологды, в Вологодском музыкальном училище и в Петрозаводской консерватории, несколько лет жила и работала в Одессе.

25- летней девушкой пришла в Вологодский драматический театр. О своей работе она рассказала cultinfo.ru:

-Я прихожу после репетиции в десять вечера домой – и музыка не отпускает меня, продолжаю работать. В мои обязанности входит всё, что связано с музыкальным оформлением спектакля: подбор музыки, аранжировка, иногда – написание собственных композиций, вокальные репетиции с актерами.

Место и дата похорон будут объявлены позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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