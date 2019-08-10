Житель Бабаевского района пытался получить права по поддельной медсправке

СЕГОДНЯ 14:38 2019-08-10T14:39:48+03:00

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Житель Бабаевского района пришел за водительскими правами с фальшивой медсправкой. И попал под суд.

ЧП случилось в ноябре прошлого года. Медицинское заключение из городской поликлиники №1 в Череповце показалось местным полицейским подозрительным. Они изъяли его и проверили. Как оказалось, мужчина в БУЗ ВО «Череповецкая поликлиника №1» действительно проходил медицинский осмотр водительской комиссии по договору.

Он получил на руки бланк медицинского заключения по итогам прохождения данной комиссии. Но необходимое медицинское заключение для получения прав гражданин так и не получил.

Запись в журнале регистрации справок о допуске к управлению транспортными средствами отсутствовала.

Как сообщает пресс-служба судов Вологодской области, было возбуждено уголовное дело по статье о подделке документов (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Мировой судья в Бабаевском районе назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU