2019-08-10T14:23:53+03:00
Происшествия

Череповчанин, лишившись собаки, изрезал лицо прохожему

Ему грозит колония
Иван Чухнин
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Вечером 9 августа в отдел полиции Череповца поступил звонок: по проспекту Победы, возле дома №182, пьяный мужчина бегает с ножом.

На место оперативно прибыл наряд ППС. Там они увидели человека с изрезанным лицом. 51-летний мужчина рассказал, что на него напал какой-то мужчина с ножом.

Он прогуливался, мимо пробежали двое юношей, они предупредили, что в его сторону движется вооруженный человек. Но мужчина не поверил и был ранен.

Человека с ножом оперативно разыскали. Увидев стражей порядка, он выбросил нож и попытался скрыться.

Его задержали. Он был пьян. По его словам, гулял с собакой, но та сбежала.

Ему показалось, что возле дома 182 по проспекту Победы кто-то скулит. Пьяному показалось, что собаке угрожает опасность, он вооружился ножом и напал на прохожего.

41-летний мужчина попал под статью е «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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