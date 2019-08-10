В Череповце из-за которкого замыкания сгорела квартира

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-10T13:43:28+03:00

Пожар произошел на улице Металлургов

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В Череповце горела квартира из-за короткого замыкания. Огонь охватил почти 30 кв метров.

Сообщение о возгорании на пульт дежурного пришло 9 августа в 18:45.

Горела однокомнатная квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Металлургов, 57.

Как сообщает ЕДДС по Череповцу, пламя охватило потолочную плитку по всей площади квартиры.Частично обгорели обои, поврежден диван.

Люди не пострадали.

Причиной ЧП называется короткое замыкание в электропроводке.

ИСТОЧНИК KP.RU