Найдены вандалы, устроившие пожар на чагодощенском мемориале
После сообщения о возгорании на мемориале в Чагоде полиция начала поиски вандалов. И им удалось вычислить злоумышленников.
Неоценимую помощь оказали камеры видеонаблюдения. Полицейские посмотрели записи и нашли виновников.
Как сообщал сайт "КП"- Вологда, вечером 8 августа загорелись искуственные венки у мемориала, расположенного в центре поселка на улице Кооперативной.
В результате стела была закопчена, венки - повреждены.
Как оказалось, ЧП случилось из-за двух школьников.. Это 9 и 11-летние мальчики.
Дети рассказали полицейским, что не хотели хулиганить или осквернять памятник, а просто собирались погреться у вечного огня.
Власти поселка обратились к родителям с просьбой провести разъяснительную работу с детьми. Как сообщает районная газета "Искра", возгорание венков здесь произошло в третий раз за год.
ИСТОЧНИК KP.RU