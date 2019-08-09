2019-08-09T17:05:09+03:00
Происшествия

Найдены вандалы, устроившие пожар на чагодощенском мемориале

Дети хотели погреться
Иван Чухнин
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Злоумышленников вычислили благодаря камерам видеонаблюдения.Злоумышленников вычислили благодаря камерам видеонаблюдения.Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
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После сообщения о возгорании на мемориале в Чагоде полиция начала поиски вандалов. И им удалось вычислить злоумышленников.

Неоценимую помощь оказали камеры видеонаблюдения. Полицейские посмотрели записи и нашли виновников.

Как сообщал сайт "КП"- Вологда, вечером 8 августа загорелись искуственные венки у мемориала, расположенного в центре поселка на улице Кооперативной.

В результате стела была закопчена, венки - повреждены.

Как оказалось, ЧП случилось из-за двух школьников.. Это 9 и 11-летние мальчики.

Дети рассказали полицейским, что не хотели хулиганить или осквернять памятник, а просто собирались погреться у вечного огня.

Власти поселка обратились к родителям с просьбой провести разъяснительную работу с детьми. Как сообщает районная газета "Искра", возгорание венков здесь произошло в третий раз за год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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