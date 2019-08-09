Отопление подключат раньше: Вологда усиленно готовится к зимнему сезону

СЕГОДНЯ 16:27 2019-08-09T16:31:45+03:00

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Областная столица ускоренно готовится к отопительному сезону. Причина того - необычайно холодная погода.

К 1 сентября жилой фонд Вологды будет подготовлен к отопительному сезону. Об этом заявил и.о. начальника Департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

Всего в городе 3156 многоквартирных домов. На большинстве объектов - в 71 % домов, работы уже закончены.

«Все жилые дома должны быть подготовлены к отопительному периоду до 15 сентября, но для себя мы ставим более сжатые сроки - до 1 сентября. Это связано с тем, что по долгосрочному прогнозу погоды уже с 3 сентября может быть понижение температур наружного воздуха до +8 градусов. Если такая погода продержится пять дней, то мы будем обязаны начать отопительный сезон», - сообщил и. о. начальника Департамента городского хозяйства Андрей Макаровский.

Контроль за работами ведут представители Администрации города Вологды, «Вологдагорводоканала» и управляющих компаний.

Так, было проверенно тепловое оборудование в нескольких многоквартирных домах.

Например, в доме по ул. Герцена, 97, по решению общего собрания собственников установлен новый автоматический тепловой узел.

Оборудование уже принято в эксплуатацию .

УК «Коммунальщик» отчиталась, что из 200 домов на данный момент подготовлены к сезону на 65 %.

УК «Союз», управляющая более чем 100 домами, подготовила к зиме 97. Завершить работы планируется к 15 августа.

Также к зиме необходимо подготовить 45 котельных. Более половины их - в ведении предприятия «Вологдагортеплосеть», и свыше 376 км тепловых сетей. Этом процесс активно идет. 32 котельные и 313 км сетей уже полностью готовлены к работе в новом отопительном сезоне. Причем часть котельных была запущена раньше срока, благодаря чему досрочно горячую воду получили 865 домов, в которых проживают свыше 108 тысяч человек.

Также продолжается подготовка к отопительному периоду учреждений социальной сферы - образования, здравоохранения, спорта, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU