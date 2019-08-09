На пепелище под Вологдой найден погибший

СЕГОДНЯ 15:53 2019-08-09T16:33:14+03:00

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Стали известны подробности ЧП в Ананьино. Там ночью сгорел 20-квартирный жилой дом. Сигнал о пожаре поступил в 1:40.

13 человек были эвакуированы, двое - муж и жена, получили травмы, выпрыгнув со второго этажа. Они госпитализированы. Дом полностью уничтожен.

Пожар начался с одной из комнат. Хозяин ее не был обнаружен. Но на пепелище были найдены останки человека. Личность погибшего устанавливается. Предположительно, это и есть жилец комнаты, с которой начался пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU