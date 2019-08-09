В Вологде на перекрестке столкнулись две легковушки и грузовик
Там не работают светофоры
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В Вологде произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает потрал Город Во, на перекрестке улиц Левичева и Козленской травмированы люди. Движение ограничено для других транспортных средств.
На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля: легковушки "Хонда" и "Део", а также грузовик.
На место прибыли ГИБДД и скорая помощь и сотрудники МЧС.
Об этом сообщают очевидцы. официальная информация появится чуть позже.
На месте по какой-то причине не работают светофоры. Возможно, кто-то изводителей нарушил очередность проезда.
Фото Город Во.
ИСТОЧНИК KP.RU