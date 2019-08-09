В Вологде на перекрестке столкнулись две легковушки и грузовик

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-09T15:38:20+03:00

Там не работают светофоры

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В Вологде произошло ДТП с пострадавшими. Как сообщает потрал Город Во, на перекрестке улиц Левичева и Козленской травмированы люди. Движение ограничено для других транспортных средств.

На перекрестке столкнулись сразу три автомобиля: легковушки "Хонда" и "Део", а также грузовик.

На место прибыли ГИБДД и скорая помощь и сотрудники МЧС.

Об этом сообщают очевидцы. официальная информация появится чуть позже.

На месте по какой-то причине не работают светофоры. Возможно, кто-то изводителей нарушил очередность проезда.

Фото Город Во.

ИСТОЧНИК KP.RU