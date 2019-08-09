В Вологде ребенок-инвалид остался без лекартства
В Вологде под угрозой оказалась жизнь ребенка с ограниченными возможностями.
Ему требуется регулярное употребление препарата. Он должен был получать в поликлинике. Но приобрести его в Вологде родители не смогли.
Родители начали бить тревогу- возникла угроза его жизни. На вопиющий факт обратила внимание областная прокуратура. Была произведена проверка.
Как выяснилось, департамент здравоохранения области не обеспечил своевременную поставку медикамента.
В адрес начальника департамента внесено представление об устранении нарушений закона. Оно рассмотрено и удовлетворено.
В Вологодский суд был направлен иск о взыскании компенсации морального вреда. Он был удовлетворен - областной департамент и руководство поликлиники заплатили семье 20 000 рублей в солидарном порядке
ИСТОЧНИК KP.RU