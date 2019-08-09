Вологодский предприниматель не рассчитался с прорабом и поплатился
Вологодский предприниматель поплатился за собственную жадность. Директор одной из строительных организаций долгое время не желал рассчитаться с прорабом, которому при увольнении он не выплатил положенное. В результате он заплатил в 4 раза больше.
Об инциденте, который произошел в Вологде, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.
Мужчина уволился еще в ноябре 2018 года, но по апрель 2019 года не производил расчет с сотрудником, покинувшим место работы.
Как оказалась, возможность у руководителя фирмы была - на расчетном счету организации было около 17 миллионов рублей. А долг - 19,6 тысяч рублей.
Прораб обратился в правоохранительные органы. Деньги ему выплатили. А вот руководитель попал под суд. В результате он пристыжен и оштрафован на 60 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU