2019-08-09T13:22:24+03:00
Экономика

Вологодский предприниматель не рассчитался с прорабом и поплатился

Его оштрафовали на 60 тысяч рублей
Иван Чухнин
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Вологодский предприниматель поплатился за собственную жадность. Директор одной из строительных организаций долгое время не желал рассчитаться с прорабом, которому при увольнении он не выплатил положенное. В результате он заплатил в 4 раза больше.

Об инциденте, который произошел в Вологде, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчина уволился еще в ноябре 2018 года, но по апрель 2019 года не производил расчет с сотрудником, покинувшим место работы.

Как оказалась, возможность у руководителя фирмы была - на расчетном счету организации было около 17 миллионов рублей. А долг - 19,6 тысяч рублей.

Прораб обратился в правоохранительные органы. Деньги ему выплатили. А вот руководитель попал под суд. В результате он пристыжен и оштрафован на 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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