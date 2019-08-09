В Череповце и Вологде "Хор Турецкого" споет вместе с горожанами
«Хор Турецкого» приезжает с программой «Народное караоке №1»в Вологодскую область.
22 августа, в День государственного флага страны, концерт пройдет в Череповце у Дворца металлургов.
На следующий день - 23 августа, группа выступят в Вологде на площади Революции.
Как сообщает пресс-служба областной филармонии, в Череповце концерт стартует в 20:00, в Вологде - в 19:00.
К слову, вокалисты «Хора Турецкого» исполняют без фонограммы. А тексты песен будут выводиться на экран. Так что участвовать в караоке может любой желающий.
«Праздник песни» «Хора Турецкого» уже увидели жители почти 50 городов страны. Зрительская аудитория превысила пять миллионов человек.
ИСТОЧНИК KP.RU