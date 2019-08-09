2019-08-09T12:44:51+03:00
Общество

В Череповце и Вологде "Хор Турецкого" споет вместе с горожанами

Концерты пройдут 22 и23 августа
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Хор Турецкого» приезжает с программой «Народное караоке №1»в Вологодскую область.

22 августа, в День государственного флага страны, концерт пройдет в Череповце у Дворца металлургов.

На следующий день - 23 августа, группа выступят в Вологде на площади Революции.

Как сообщает пресс-служба областной филармонии, в Череповце концерт стартует в 20:00, в Вологде - в 19:00.

К слову, вокалисты «Хора Турецкого» исполняют без фонограммы. А тексты песен будут выводиться на экран. Так что участвовать в караоке может любой желающий.

«Праздник песни» «Хора Турецкого» уже увидели жители почти 50 городов страны. Зрительская аудитория превысила пять миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодский предприниматель не рассчитался с прорабом и поплатился
Из-за лопнувшей рессоры груженый лесовоз вышел на встречку и перевернулся
Вологжане прыгали со второго этажа, спасаясь от огня
38-летний череповчанин заподозрен в насилии над 11-летней падчерицей
В Чагоде вандалы подожгли венки у стелы героям войны
В Череповце сотрудники автовокзала ищут свой талисман
Денис Поздняков покинул пост главного архитектора Чеореповца
Начинающая автоледи сбила собственого ребенка "Матизом"
В Грязовецком районе из-за короткого замыкания горел гараж
В Великом Устюге 18-летний юноша на ВАЗ сбил насмерть девушку
За продажу таблеток череповчанка получила судимость
Вологжанка пострадала из-за неисправной газовой плиты
На вологодской даче сосед избил пенсионера до смерти
В Череповце таксист сбил мотоциклиста у торгового центра