Из-за лопнувшей рессоры груженый лесовоз вышел на встречку и перевернулся
ДТП случилось в Вытегорском районе.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Лесовоз перевернулся на трассе в Вологодской области. В Вытегорском районе из-за аварии было блокировано движение.
Авария произошла в четверг, 8 августа, в 18:30 на 356 километре автодороги Вологда – Медвежьегорск в Вытегорском районе.
Как оказалось, у прицепа лесовоза не выдержала рессора, грузовик потерял управляемость, он пересек встречную полосу, пробил отбойник, съехал в кювет и завалился на бок.
Бревна рассыпались по проезжей части.
В ДТП пострадал 22-летний водитель большегруза, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU