Из-за лопнувшей рессоры груженый лесовоз вышел на встречку и перевернулся

СЕГОДНЯ 12:28 2019-08-09T12:28:38+03:00

ДТП случилось в Вытегорском районе. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

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Лесовоз перевернулся на трассе в Вологодской области. В Вытегорском районе из-за аварии было блокировано движение.

Авария произошла в четверг, 8 августа, в 18:30 на 356 километре автодороги Вологда – Медвежьегорск в Вытегорском районе.

Как оказалось, у прицепа лесовоза не выдержала рессора, грузовик потерял управляемость, он пересек встречную полосу, пробил отбойник, съехал в кювет и завалился на бок.

Бревна рассыпались по проезжей части.

В ДТП пострадал 22-летний водитель большегруза, сообщает пресс-служба областного Управления МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU