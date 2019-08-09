Вологжане прыгали со второго этажа, спасаясь от огня
Под Вологодой прошел крупный пожар. Ночью 9 августа загорелся жилой 20-квартирный дом на улице Набережной, 10 в Ананьино. Пожарным позвонили в 1:45.
На место выехали девять единиц техники и 21 человек личного состава.
Из здания эвакуировано 13 человек. Все они лишились крова над головой. Они рассказали, что ночью их разбудил треск и запах.
Пожар начался в одной из комнат, где проживал мужчина. Накануне пожара он был пьян.
Как сообщает МЧС, его местонахождение неизвестно.
На место прибыла скорая, которая госпитализировала пострадавших 32-летнего мужчину и 35-летнюю женщину.
У них компрессионные переломы позвоночников.
Как выяснилось, люди прыгали со второго этажа горящего здания.
Причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем хозяина комнаты.
Работает следственно-оперативная группа. Ущерб подсчитывается, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU