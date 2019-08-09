2019-08-09T11:59:47+03:00
Происшествия

Вологжане прыгали со второго этажа, спасаясь от огня

Сгорел 20-квартирный дом в Ананьино
Иван Чухнин
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Под Вологодой прошел крупный пожар. Ночью 9 августа загорелся жилой 20-квартирный дом на улице Набережной, 10 в Ананьино. Пожарным позвонили в 1:45.

На место выехали девять единиц техники и 21 человек личного состава.

Из здания эвакуировано 13 человек. Все они лишились крова над головой. Они рассказали, что ночью их разбудил треск и запах.

Пожар начался в одной из комнат, где проживал мужчина. Накануне пожара он был пьян.

Как сообщает МЧС, его местонахождение неизвестно.

На место прибыла скорая, которая госпитализировала пострадавших 32-летнего мужчину и 35-летнюю женщину.

У них компрессионные переломы позвоночников.

Как выяснилось, люди прыгали со второго этажа горящего здания.

Причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем хозяина комнаты.

Работает следственно-оперативная группа. Ущерб подсчитывается, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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