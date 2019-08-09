38-летний череповчанин заподозрен в насилии над 11-летней падчерицей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-09T11:35:51+03:00

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В Череповце перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Об этом сообщает управление Следственного комитета Российской Федерации.

Уголовное дело расследовалось по п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По версии следствия, с июня 2018 года по май 2019 года по месту жительства в г. Череповце 38-летний мужчина неоднократно приставал к 11-летней дочери бывшей супруги, совершая против ее воли действия сексуального характера.

Девочка скрывала данные факты, но потом рассказала матери. Она обратилась в правоохранительные органы.

Следователи СКР для работы с потерпевшей привлекли педагогов-специалистов. Это позволило зафиксировать показания девочки обо всех обстоятельствах деяния.

Обвиняемый признал вину частично. Обвиняемый был заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU