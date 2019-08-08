В Чагоде вандалы подожгли венки у стелы героям войны

8 Авг. 18:46 2019-08-08T18:47:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Чагода Вологодской области 8 августа в 15 часов 24 минут на пульт ПСЧ-32 поступило сообщение о пожаре у стелы с вечным огнем.

Монумент воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, находится в центре поселка, на улице Кооперативной. Как сообщает пресс-служба МЧС, на место выехали пожарные. Информация о ЧП подтвердилась.

Установлено, что горят четыре искусственных венка. Огонь был потушен. В результате пожара закопчена стела на площади 4 квадратных метра.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за поджога венков неустановленными лицами. Напомним, это венки здесь поджигают не в первый раз. Сайт "КП"-Вологда" уже сообщала о подобном ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU