В Череповце сотрудники автовокзала ищут свой талисман

СЕГОДНЯ 17:33 2019-08-08T17:44:55+03:00

Вот такой он - кот Василий.

Кот Василий не показывается на работе уже несколько дней

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Работники автовокзала ищут кота Василия, который стал их талисманом.

Кот, которые раньше нес свою службу круглосуточно, отсутствует на рабочем месте уже несколько дней. Раньше он отлучался, но ненадолго.

Беспокоятся здесь все.

Как сообщает официальный сайт Череповца, все переживают за своего коллегу.

"Возможно, кто-то забрал его из жалости, не зная, что он наш, ведь мир не без добрых людей. Может, куда-то залез, и его просто закрыли. Остаётся только ждать. О плохом не хочется думать..."- говорит Валентина Богданова.

Кот поселился на вокзале шесть лет назад. Вместе со всеми пережил переезд, когда автовокзал ремонтировали.

Потом именно он первым вошел в обновленный вокзал - так полагается по русским традициям на новоселии.

Как припомнили работники вокзала, он только однажды пропал на пять дней, но когда его случайно закрыли на вокзале.

Как сообщают знавшие кота, он не кастрирован, не ручной и с характером.

При обнаружении потеряшки просят позвонить в диспетчерскую: 30−25−07 или 30−25−06.

ИСТОЧНИК KP.RU