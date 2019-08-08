2019-08-08T16:38:40+03:00
Общество

Денис Поздняков покинул пост главного архитектора Чеореповца

Об этом сообщили в мэрии города металлургов
Иван Чухнин
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В администрации Череповца объявили об уходе с поста начальника управления архитектуры и градостроительства Дениса Позднякова.

Заявление об отставке подписала 8 августа мэр города Елена Авдеева.

Денис Позняков занимал высокий пост совсем короткое время - с октября прошлого года. Он выиграл конкурс и перешел на эту работы с должности главного архитектора Шекснинского района.

Мэр города Елена Авдеева не поскупилась на добрые слова в его адрес:

«Денис Иванович — профессионал своего дела, человек увлеченный и искренне любящий свою профессию. Сейчас у него начинается новый этап карьеры, ему открываются новые горизонты возможностей. Уверена, у него все получится», — сообщает Елена Авдеева.

Есть информация, что высококлассный архитектор ищет работу в столице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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