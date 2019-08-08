Денис Поздняков покинул пост главного архитектора Чеореповца
В администрации Череповца объявили об уходе с поста начальника управления архитектуры и градостроительства Дениса Позднякова.
Заявление об отставке подписала 8 августа мэр города Елена Авдеева.
Денис Позняков занимал высокий пост совсем короткое время - с октября прошлого года. Он выиграл конкурс и перешел на эту работы с должности главного архитектора Шекснинского района.
Мэр города Елена Авдеева не поскупилась на добрые слова в его адрес:
«Денис Иванович — профессионал своего дела, человек увлеченный и искренне любящий свою профессию. Сейчас у него начинается новый этап карьеры, ему открываются новые горизонты возможностей. Уверена, у него все получится», — сообщает Елена Авдеева.
Есть информация, что высококлассный архитектор ищет работу в столице.
ИСТОЧНИК KP.RU