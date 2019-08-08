Начинающая автоледи сбила собственого ребенка "Матизом"

СЕГОДНЯ 15:44 2019-08-08T15:44:49+03:00

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ЧП случилось 7 августа около 18:00 возле автосервиса на улице Боршодской в Череповце. Как сообщает портал Gorodche.ru, 29-летняя женщина с опытом вождения около 4 месяцев чуть не погубила двухлетнего сына. Она вышла из автомобиля «Дэу Матиз», оставив машину на передаче. А когда собралась ехать, то просто села в автомобиль и завела его. Легковушка дернулась и сбила ребенка - он стоял у капота. У мальчика - множественные ссадины лица.

- В данном случае родитель нарушил все правила безопасности. Подойдя к машине она, в первую очередь, должна была посадить ребенка в детское кресло и пристегнуть, а не оставлять перед машиной и, тем более, заводить, да еще и забыв о передаче, — пояснила ошибки неопытного водителя старший инспектор пропаганды отдела ГИБДД по Череповцу Анна Залюбовская.

ИСТОЧНИК KP.RU