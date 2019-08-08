В Грязовецком районе из-за короткого замыкания горел гараж
ЧП случилось на рассвете
Пожар возник, когда все спали.
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В Грязовецком районе горел гараж. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 7 августа в 4:18. ЧП случилось в деревне Свистуново. Горел гараж , обшитый сайдингом.
На ликвидацию пожара ушел целый час. Площадь тушения составила 80 квадратных метров.
Была повреждена кровля, внутренняя и внешняя отделка.
"Предварительная версия ЧП - короткое замыкание электропроводки," - сообщила сотрудник пресс-службы Управления МЧС России по Вологодской области Виктория Корчагова.
ИСТОЧНИК KP.RU