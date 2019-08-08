В Великом Устюге 18-летний юноша на ВАЗ сбил насмерть девушку
Девушка переходила дорогу по переходу
-Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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Смертельное ДТП произошло в Великом Устюге 7 августа.
ЧП случилось в сумерки - около 21.40. За рулем автомобиля ВАЗ-2114 находился 18-летний местный житель.
Он сбил девушку, 2001 года рождения. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ее травмы оказались несовместимыми с жизнью.
После наезда на пешехода легковушка вылетела с дороги и врезалась в стоящий на парковке автобус ПАЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU