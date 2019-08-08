За продажу таблеток череповчанка получила судимость

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-08T15:02:43+03:00

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28-летняя череповчанка продала запрещенные таблетки для похудения стражу порядка.

Под видом покупателя в контрольной закупке "Волшебных бобов" участвовала сотрудница полиции.

В ходе досмотра у продавщицы были изъяты таблетки, в которых содержались запрещенные препараты. Это показала экпертиза.

Была заведено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта сильнодействующих препаратов.

Прошел суд, где продавец свою вину признала, а свои действия она объяснила плохим материальным положением.

Был вынесен обвинительный приговор. Ее приговорили к двум года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в силу, сообщает пресс-служба Вологодского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU