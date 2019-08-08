На вологодской даче сосед избил пенсионера до смерти

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-08T12:06:51+03:00

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В Вологде задержан подозреваемый, забивший до смерти пенсионера.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), возбуждено уголовное дело.

ЧП случилось вечером 5 августа в одном из садоводческих товариществ Вологды.

38-летний мужчина пришел на дачу к 71-летнему соседу для распития спиртного. Они поссорились, и гость избил пенсионера, он бил в том числе тем, что попалось под руку.

Мужчина от телесных повреждений скончался. А подозреваемый ушел к себе на дачу.

Сожительница избитого утром пришла на дачу и увидела труп. Она и позвонила в полицию.

Подозреваемый был задержан. На одежде его имелись следы, похожие на кровь. Кроме того, он оставил свою ветровку на месте преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста, сообщает региональное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU