2019-08-08T11:54:20+03:00
Происшествия

В Череповце таксист сбил мотоциклиста у торгового центра

ЧП случилось у ТЦ "Павловский"
Иван Чухнин
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Отдел полиции Череповца.Отдел полиции Череповца.
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ДТП с участием мотоциклиста произошло 7 августа около 9:30 утра у дома 20 на улице Монтклер.

Машина такси под управлением 47-летнего водителя «Рено Логан» выезжала с парковки у торгового центра "Павловский".

Видимо, водитель не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом BSE-250LE под управлением 32-летнего мужчины.

У мотоциклиста - ушибы и травмы, он отправлен на амбулаторное лечение, сообщает отдел полиции Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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