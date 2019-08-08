В Череповце таксист сбил мотоциклиста у торгового центра
ЧП случилось у ТЦ "Павловский"
Отдел полиции Череповца.
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ДТП с участием мотоциклиста произошло 7 августа около 9:30 утра у дома 20 на улице Монтклер.
Машина такси под управлением 47-летнего водителя «Рено Логан» выезжала с парковки у торгового центра "Павловский".
Видимо, водитель не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом BSE-250LE под управлением 32-летнего мужчины.
У мотоциклиста - ушибы и травмы, он отправлен на амбулаторное лечение, сообщает отдел полиции Череповца.
ИСТОЧНИК KP.RU