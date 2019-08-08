В Вологде поймали грабителя телефона у девушки

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-08T11:39:50+03:00

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В Вологде мужчина отобрал телефон у 17-летней девушки.

Его вычислили и задержали. В отношении его возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Как сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области, днем 5 августа на Пошехонском шоссе областного центра 30-летний вологжанин, придушив, вырвал из руки 17-летней девушки мобильный телефон и скрылся. Стоимость украденного составила 23,9 тыс. рублей.

По приметам сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого. У него был обнаружен т похищенный телефон.

Сам факт нападения зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная на соседнем здании. Так что грабитель пойдет под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU