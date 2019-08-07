Из-за пожара в Кадуе остались без работы почти 400 человек

7 Авг. 17:09 2019-08-07T17:11:35+03:00

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Как сообщал сайт КП-Вологда, на Кадуйском фанерном комбинате произошел сильный пожар.

ЧП случилось в ночную смену, возгорание началось сушильной камеры и распространилось по всему цеху. Точные причины еще не названы.

Работники - около 50 человек, самостоятельно эвакуировались. Однако огонь уничтожил весь цех.

По словам генерального директоа комбината Владимира Редкова, предприятие сгорело почти полностью.

Администрация поселка и района озабочена произошедшим: фанерный комбинат – один из крупнейших работодателей в Кадуе. На нём трудится 375 человек.

На восстановление производства требуются время и ресурсы. А пока необходимо трудоустроить людей.

На просьбу властей откликнулось предприятие «Северсталь», ООО «Мебельторг», специализирующееся на производстве мебели на металлической основе и из ЛДСП. Оно расположенно на производственных площадках метуллургического комбината и приглашает рабочих и специалистов. Однако не все рабочие готовы на переезд и работу вахтовым методом.

Власти Кадуя срочно формируют банк вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU