Из-за пожара в Кадуе остались без работы почти 400 человек
Как сообщал сайт КП-Вологда, на Кадуйском фанерном комбинате произошел сильный пожар.
ЧП случилось в ночную смену, возгорание началось сушильной камеры и распространилось по всему цеху. Точные причины еще не названы.
Работники - около 50 человек, самостоятельно эвакуировались. Однако огонь уничтожил весь цех.
По словам генерального директоа комбината Владимира Редкова, предприятие сгорело почти полностью.
Администрация поселка и района озабочена произошедшим: фанерный комбинат – один из крупнейших работодателей в Кадуе. На нём трудится 375 человек.
На восстановление производства требуются время и ресурсы. А пока необходимо трудоустроить людей.
На просьбу властей откликнулось предприятие «Северсталь», ООО «Мебельторг», специализирующееся на производстве мебели на металлической основе и из ЛДСП. Оно расположенно на производственных площадках метуллургического комбината и приглашает рабочих и специалистов. Однако не все рабочие готовы на переезд и работу вахтовым методом.
Власти Кадуя срочно формируют банк вакансий.
ИСТОЧНИК KP.RU