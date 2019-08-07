В Вологодской области на охоте застрелили мужчину
В Грязовецком районе на охоте погиб на охоте местный житель. По неофициальной информации, он сторожил зверя, находясь на поле с овсом, без устройства лабаза.
Мимо на квадроцикле проезжала другая бригада охотников. Они приняли охотника за медведя и начали стрельбу. Одна из пуль попала в руку, вторая - в грудь.
Охотник погиб на месте.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
ЧП случилось вечером 5 августа возле леса, в 600 м от деревни Шильмяшево. 46-летний житель Грязовца в компании знакомых, имея соответствующее разрешение, охотился на кабанов.
В это время в поисках добычи поле осматривал другой охотник. Заметив темный силуэт, подозреваемый выстрелил из карабина и попал в мужчину. От причиненного ранения 30-летний грязовчанин скончался на месте происшествия.
Дома у погибшего остался маленький ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU