2019-08-07T14:39:40+03:00
Происшествия

Стало известно, сколько заплатил водитель грузовика, едва не раздавив ребенка

Суд вынес приговор участнику ДТП на городской ярмарке в Тотьме
Иван Чухнин
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Суд разбирался в перепетиях ДТП, в котором пострадал 5-летний мальчик.

ЧП случилось 12 июня 2018 года в Тотьме, во время проведения ярмарки «Настоящий тотемский продукт». На центральной площади грузовик «Volkswagen Crafter» сбил 5-летнего мальчика. В результате чего ребенок получил тяжелые травмы. Однако суд вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении организатора ярмарки - им являлся представитель администрации Тотемского муниципального района, а также водителя. По мнению судьи, в их действиях нет состава преступления.

Мать пострадавшего ребенка потребовала у суда взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в пользу сына в размере 1 500 000 рублей, в ее пользу — в размере 1 000 000 рублей. Тотемский районный суд Вологодской области вынес решение: с учетом возраста пострадавшего ребенка, характера причиненных ему страданий, данных о личности водителя, его имущественного положения и поведения после причинения вреда здоровью несовершеннолетнего, а тотьмич не принимал никаких мер по заглаживанию причиненного вреда, судьбой ребенка даже не интересовался, а также того, что в действиях ответчика вина не установлена, удовлетворил требования женщины лишь частично.

Суд взыскал с водителя в пользу ребенка компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей, в пользу матери - 20 000 рублей. Суд посчитал, что женщина была недостаточно внимательна по отношению к сыну на ярмарке, где всегда много народа. В удовлетворении иска к администрации Тотемского муниципального района и ООО «ТПЗ», суд матери ребенка отказал, поскольку доказательств их вины в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего не нашли. Кроме того, в трудовых отношениях с ООО «ТПЗ» водитель не состоял, он оказывал транспортные услуги по гражданско-правовому договору. Решение суда уже вступило в законную силу, сообщает областная пресс-служба судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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