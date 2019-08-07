Три машины сошлись в лобовом столкновениив Вологодской области

7 Авг. 14:13 2019-08-07T14:13:45+03:00

Один человек погиб, один тяжело травмирован

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6 августа вечером произошло ДТП с участием трех машин на трассе «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» возле границы Нюксенского и Великоустюгского районов.

Автомобиль марки ВАЗ – 2107 выехал на полосу встречного движения. Там двигался автомобиль марки "Хино". ВАЗ задел его по касательной, а затем врезался во встречный «Форд Транзит».

В результате водитель ВАЗ – 2107 погиб на месте, его пассажир срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.

Чтобы достать тело водителя были вызваны спасатели - оно было зажато в искореженном кузове.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU