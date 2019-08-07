Три машины сошлись в лобовом столкновениив Вологодской области
6 августа вечером произошло ДТП с участием трех машин на трассе «Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг» возле границы Нюксенского и Великоустюгского районов.
Автомобиль марки ВАЗ – 2107 выехал на полосу встречного движения. Там двигался автомобиль марки "Хино". ВАЗ задел его по касательной, а затем врезался во встречный «Форд Транзит».
В результате водитель ВАЗ – 2107 погиб на месте, его пассажир срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.
Чтобы достать тело водителя были вызваны спасатели - оно было зажато в искореженном кузове.
По факту смертельного ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU