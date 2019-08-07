2019-08-07T13:57:55+03:00
Общество

Череповецкая прокуратура нашла нарушения при эксплуатации детских надувных аттракционов

Проверка прошла на площади Металлургов
Иван Чухнин
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Суд оштрафовал ООО «Процентр» - организатора детских развлечений. Предприятие обвинили в нарушении требований технических регламентов при эксплуатации продукции.

Прокуратура Череповца совместно с контролирующими органами проверила работу детского надувного аттракциона, расположенного на площади Металлургов.

Оказалось, там масса нарушений требований ГОСТ. Так, отсутствовали ограждения аттракциона. До начала эксплуатации оборудования не были зафиксированы его узлы крепления, не было крепления оборудования с помощью балластной системы.

Перед началом работы не измеряются направление и скорость ветра. Кроме того, оператор не обеспечен спецодеждой.

Прокурором Череповца были возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение требований технических регламентов при эксплуатации продукции».

Арбитражный суд Вологодской области назначил ООО «Процентр» штраф в размере 50 тысяч рублей, а директор общества решением мирового судьи Вологодской области оштрафована на 10 тысяч рублей.

Решения вступили в законную силу, сообщило Город Че.

ИСТОЧНИК KP.RU

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