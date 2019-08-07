Череповчанин на зимней резине не уступил дорогу иномарке

СЕГОДНЯ 12:52 2019-08-07T12:52:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В Череповце мужчина на зимней резине врезался в иномарку.

ДТП произошло на перекрестке у дома №58-а по проспекту Победы.

Как сообщает ОГИБДД по Череповцу, столкновение произошло 6 августа около 17:50.

62-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2107 двигался по второстепенной дороге. На перекрестке он не уступил двигавшейся по главной машине "Шкода Октавия".

Как оказалось, на легковушке была установлена зимняя резина.

Автомобилем «Шкода Октавия» управлял 32-летний мужчина, медик скорой помощи диагностировал у него ушиб шейного отдела позвоночника, сообщает портал Город Че.

ИСТОЧНИК KP.RU