В Сокольском районе мужчина без прав удирал от полиции на угнанном мотоцикле

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-07T12:00:45+03:00

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В Сокольском районе сотрудники ГИБДД задержали мотоциклиста, пытавшегося скрыться от наряда ДПС 6 августа ночью около 00:20 сотрудники ГИБДД заметили мотоцикл "Кавасаки", водитель которого нарушал правила дорожного движения. Сзади на мотоцикле сидела пассажирка без шлема.Когда полицейские потребовали водителя остановиться, тот попытался скрыться. В результате на территории Сокольского района возле села Барское мотоциклист потерял управление и съехал в кювет. Оба - и мотоциклист 1992 года рождения и его пассажирка 2002 года рождения получили ушибы и ссадины. Оказалось, что у молодого человека нет ни водительского удостоверения, ни документов.

Мотоцикл был без номерных знаков. А сам водитель был пьян и ранее неоднократно судим, в том числе за кражи. Выяснилось, что мотоцикл находится в розыске и числится угнанным в Новгородской области.

Так что в отношении нарушителя полицейские составили несколько материалов об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU