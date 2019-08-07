2019-08-07T11:01:48+03:00
Происшествия

Страшная находка: в Доронино нашли мертвого молодого мужчину

Ведется расследование его смерти
Иван Чухнин
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Вологжанина нашли мертвым в канаве. Об этом местный житель, сосед погибшего, сообщил следователям.

5 августа 2019 года в поселке Доронино в канаве с водой был найден мертвым 43-летний местный житель.

О происшествии в полицию сообщил владелец соседней дачи. Накануне погибшего видели живым и пьяным.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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