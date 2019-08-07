Страшная находка: в Доронино нашли мертвого молодого мужчину
Ведется расследование его смерти
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Вологжанина нашли мертвым в канаве. Об этом местный житель, сосед погибшего, сообщил следователям.
5 августа 2019 года в поселке Доронино в канаве с водой был найден мертвым 43-летний местный житель.
О происшествии в полицию сообщил владелец соседней дачи. Накануне погибшего видели живым и пьяным.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU