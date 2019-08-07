2019-08-07T09:33:13+03:00
Общество

ГИБДД капитулировала: Пречистенскую набережную откроют для проезда

Знаки поменяют к 16 сентября
Иван Чухнин
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В Вологде Пречистенскую набережную Вологды откроют для проезда транспорта. Отремонтированная зона на участке от Красного моста до улицы Лермонтова была объявлена пешеходной зоной в мае 2016 года. Об этом свидетельствуют дорожные знаки. Однако автомобилисты продолжали ездить. И ГИБДД не проявила рвения в борьбе с нарушителями.

В результате запрет отменяют. Автомобили смогут ездить по набережной с 16 сентября.

Как констатируют водители, в принципе, ничего не изменилось. Как ездили так и будем ездить. Как констатируют пешеходы, это полное бессилие ГИБДД перед зарвавшимися автолюбителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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