ГИБДД капитулировала: Пречистенскую набережную откроют для проезда
Знаки поменяют к 16 сентября
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В Вологде Пречистенскую набережную Вологды откроют для проезда транспорта. Отремонтированная зона на участке от Красного моста до улицы Лермонтова была объявлена пешеходной зоной в мае 2016 года. Об этом свидетельствуют дорожные знаки. Однако автомобилисты продолжали ездить. И ГИБДД не проявила рвения в борьбе с нарушителями.
В результате запрет отменяют. Автомобили смогут ездить по набережной с 16 сентября.
Как констатируют водители, в принципе, ничего не изменилось. Как ездили так и будем ездить. Как констатируют пешеходы, это полное бессилие ГИБДД перед зарвавшимися автолюбителями.
ИСТОЧНИК KP.RU