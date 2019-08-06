40 тысяч рублей может получить вологжанин за сданные 4 тысяч патронов

6 Авг. 18:49 2019-08-06T18:49:12+03:00

Они ему достались в наследство

Изменить размер текста: A A

Любопытный случай произошел в Емельяново, под Вологдой. Мужчина разбирался в заброшенном гараже, доставшемся ему от тестя в наследство, и нашел там целый арсенал.

Защитного цвета металлические ящики привлекли его внимание. 28-летний мужчина сам владеет оружием, поэтому понял, что внутри них могут быть патроны. Всего он нашел 11 ящиков.

Его тесть умер пять лет назад, так что вологжанин погрузил находку в багажник автомобиля и привез в подразделение Росгвардии.

Специалисты насчитали около 4 тысяч патронов калибра 7,62 мм, предназначенных для нарезного оружия. Боеприпасы отправили на экспертизу.

Напомним, за добровольную сдачу оружия выплачивается компенсация. За такой арсенал она может составить около 40 тысяч рублей. Всего в Вологодской области на компенсации из областного бюджета на этот год выделено 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU