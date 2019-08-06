2019-08-06T17:53:42+03:00
Происшествия

Мужчина зарезал собутыльника и спрятал его под досками в Никольске

Труп случайно нашли спустя неделю
Иван Чухнин
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4 августа в деревне Высокая Никольского района возле одного из домов местный житель случайно обнаружил тело мужчины, заваленное досками.

На место выехали следователи и криминалисты. При осмотре тела было установлено, что мужчину зарезали.

Это оказался 36-летний житель соседней деревни, которого в последний раз видели живым 30 июля.

Картину произошедшего сумели восстановить следователи. К дому, где произошло убийство, их привели следы - тело волокли по земле. При осмотре жилища обнаружены следы крови. Там 30 июля и гостил, распивая адкоголь, убитый.

61-летний хозяин дома, ранее судимый за убийство, был задержан.

Он уже признался, что убил приятеля в ссоре в ходе пьянки, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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