2019-08-06T17:18:14+03:00
Общество

Четвертый детский сад введен в эксплуатацию в Вологде за последние два месяца

В планах областной столицы - еще четыре подобных объекта
Иван Чухнин
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--Фото: администрация города Вологды
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Детский сад на 350 мест сдан в эксплуатацию на улице Возрождения в Вологде.

Он стал четвертым подобным объетом, введенным в областной столице за последние два месяца.

Так, 1 сентября маленьких вологжан ждут по новым адресам: это детский сад «Звездочка» в Осановском проезде (250 мест), «Гнездышко» на улице Молодежной (220 мест), «Вербушка» на улице Северной (350 мест) и «Капелька» на Возрождения (350 мест).

Деньги были выделены в рамках национального проекта «Демография». Вологодские строители получили около 1,2 млрд рублей.

Как сообщает администрация города, в ближайшие два года в Вологде появятся еще 4 детских сада на 1340 мест. Субсидия составит 1,186 млрд рублей.

Современные здания наполнили современным содержанием. Так, здесь сделан упор на профориентацию детей - знакомство с профессиями будет просиходить при помощи игрушек и интерактивного пространства.

Еще одна особенность нового дошкольного учреждения - современная система безопасности.

В каждом саду - бассейн, сенсорная комната, изостудия, кабинеты логопеда и психолога.

Обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте до трех лет и выполнить Указ Президента о доступности дошкольного образования на территории региона в Вологде планируется к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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